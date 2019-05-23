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"المحامين" تعلن عقد جلسة حلف اليمين للأعضاء الجدد 8 يونيو القادم

الحياة السياسية

سامح عاشور
سامح عاشور

محمود ابو سعد

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قال أبوبكر ضوة، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين،إن النقابة العامة للمحامين ستعقد جلسة حلف اليمين لخريجي وخريجات كليات الحقوق بالجامعات المصرية، السبت الموافق 8 يونيو المقبل، عقب إجازة عيد الفطر المبارك، برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين،وحضور بعض أعضاء مجلس النقابة العامة.

وأضاف ضوة فى تصريحات له، أن جلسة حلف اليمين  تعقد بقاعة مؤتمرات اتحاد عمال مصر، وتبدأ فى تمام الساعة الحادية عشرة ظهرًا، مشيرا الى أنه يتاح الحضور لمن لم يحضر الجلسة السابقة، مع الالتزام بالبدلة الكاملة، والكرافتة، وروب المحاماة.


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