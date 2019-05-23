برلماني يشيد بتصريحات البابا تواضروس لدفاعه عن مصر أمام العالم

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أشاد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب، بتصريحات البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال زيارته لأوروبا.

وقال البابا تواضروس الثاني خلال الزيارة: "الوطن يشغلنا وسلامته تهمنا، والسياسة تكون من خلال أحزاب ومسئولين حكوميين من خلال حكومة وبرلمان وأن الإعلام دائمًا لا ينقل الصورة بدقة وأن الأمور في مصر تتحسن على كافة المستويات، وأرى أن القادة السياسيين والمسئولين فى مصر يعملون بكدٍّ حتى تكون مصر في مكانة رفيعة وهذا ما ألمسه فى مشاركات ومواضع كثيرة، ومن يعيش خارج مصر لا يعرف كل ما يحدث، ودائمًا ما تنقل الأخبار السلبية، لكن بصفة عامة الوضع فى مصر جيد، وهذا ليس بشهادتنا كمصريين، لكن بشهادة العالم عندما تقارن الوضع فى عام 2011 و2019 هناك فرق كبير".


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