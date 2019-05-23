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رئيسة الكونجرس تتحدث عن إمكانية عزل "ترامب"

عرب وعالم

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محمد فضل- متابعات

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عزل

رئيسة الكونجرس

ردت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، على إمكانية عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرة إلى إن الظروف غير مواتية حاليا، لعزله.

وأضافت بيلوسي، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الخميس، أن ترامب صب غضبه، على قادة الكونجرس الديمقراطيين، خلال اجتماعه معهم أمس الأربعاء، داعية عائلته وفريقه السياسي إلى التدخل لمصلحة الولايات المتحدة.

 وكانت بيلوسي قالت أمس الأربعاء، إن ترامب، متورط في عرقلة العدالة والتستر، مؤكدة أن ذلك يشكل جريمة يمكن أن تؤدي إلى عزله.

ورفض ترامب هذه الاتهامات مؤكدا أن تحقيق المدعي الخاص روبرت مولر بشأن التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية برأه من الاتهامات.

ورأت بيلوسي أن ترامب "ربما يحتاج لإجازة".

 وتفجرت أمس الأربعاء، أزمة بين ترامب وقادة الحزب الديمقراطي، خلال اجتماع للبحث في كيفية دفع حزمة بقيمة تريليونين دولار لإصلاح الطرق والجسور في الولايات المتحدة.

يأتي ذلك، في وقت رفض فيه ترامب مطالبة الديمقراطيين، بإطلاعهم على وثائق وشهادات في أعقاب التحقيق الذي أجراه المستشار الخاص روبرت مولر في قضية تدخل روسيا المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في وقت سابق اليوم الخميس، إنه "من الجنون التفكير في أن محادثات البنية التحتية يمكن أن تستمر، في حال استمرت بيلوسي في اتهام الرئيس ترامب بالتستر".


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