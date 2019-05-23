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10 آلاف تذكرة جديدة لمباراة الزمالك ونهضة بركان

الرياضة

الزمالك
الزمالك

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المصريون

الزمالك

نهضة بركان

طبع مسئولو نادي الزمالك 10 ألاف تذكرة جديدة، لمباراة نهضة بركان المغربي يوم الأحد المقبل على ملعب الجيش ببرج العرب، في إياب نهائي الكونفدرالية.

وأكد رئيس الزمالك، عن تلقيه اتصالا هاتفيا من أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة ، يبلغه بموافقة وزير الداخلية على طبع 10 آلاف تذكرة جديدة.

وكشف رئيس الزمالك بأنه سوف يتم طرح التذاكر للجماهير، بممر الملك فاروق غدا بعد صلاة الجمعة، ووجه الشكر لوزير الشباب والرياضة ووزير الداخلية، على دعمها ومسانداتهما، والموافقة على زيادة عدد الجماهير إلى 50 ألف مشجع .

وكان الزمالك خسر في لقاء الذهاب بهدف وحيد، والذي أقيم يوم الأحد الماضي على الملعب البلدي ببركان في المغرب.


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