فيديو.. خالد الصاوي: مبارك بطل ولا يستحق التخوين

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أشاد الفنان خالد الصاوى، بالرئيس الأسبق حسني مبارك، كبطل حربى، مشيرًا إلى أن الأخير يستحق كل الأوسمة التى حصل عليها، ولا يحق لأى أحد أو أى جهة سحبها منه.

وقال "الصاوى"، خلال لقائه ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، "قطع لسان اللى يقول على مبارك خاين"، "ويحسب له إن الناس كانت لا تشتكي من إنها مش عارفة تاكل فول كويس".

وأوضح "الصاوى"، أنه ليس معنى إشادته بالرئيس الأسبق ألا يعارضه فى بعض المواقف سياسيًا، إلا أنه يرى أن الأخير يحسب له سيطرته على الإرهاب.  


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