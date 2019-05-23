» كواليس مكالمة نجوم الأهلي مع رئيس الزمالك

23 مايو 2019 - 09:15 م

كشف رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، عن تلقيه اتصالات من بعض لاعبي الأهلي لدعم الفريق الأبيض في المباراة المقبلة أمام نهضة بركان المغربى، التى ستقام يوم الأحد المقبل، على ملعب برج العرب، فى إياب دور النهائى بالكونفدرالية.

تابع مرتضى منصور من خلال فيديو بثه الموقع الرسمى للقلعة البيضاء أن جماهير الأهلي تساند الزمالك في المباراة المقبلة ويوجه الشكر إلى الأهلاوية على هذا الروح الطيبة فى مساندة الفريق الأبيض.

يذكر أن الزمالك تعرض للخسارة فى مباراة الذهاب أمام نهضة بركان المغربى، بهدف دون رد، سجله المهاجم التوجولى لابا كودجو، ورفض رئيس القلعة البيضاء الإفصاح عن أسماء لاعبى القلعة الحمراء الذين تواصلوا معه لمساندة الزمالك.