شاهد.. "بتر قدمه وذراعه" قصة مبكية لطبيب دهسه قطار

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عرضت الإعلامية إيمان الحصري، قصة الشاب محمد صلاح، من محافظة الغربية ويعمل طبيب أسنان، الذي تعرض لحادث قطار وتعرض بتر لقدمه اليسرى وذراعه الأيمن وتم وضعه في مستشفى القصر العيني، ويحتاج لإجراء عملية جراحية في ألمانيا قيمتها 30 ألف دولار.

وناشد أحمد الديدموني، صديق الشاب "محمد صلاح"، خلال الفيديو المعروض ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة دي إم سي الفضائية، وتقدمه البنك الأهلي بفتح حساب "محمد" ليكون حساب تبرعات للشاب.

وطالب الديدموني، وزارة الصحة بتسريع إجراءات سفره للخارج وعلاجه على نفقة الدولة، كما ناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإصدار قرار تكليف بتعيينه في جامعة طنطا ليظل ممارسًا للمهنة بدلا من البعد عنها.

شاهد الفيديو..

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