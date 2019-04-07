صفعة جديدة لرئيس الزمالك

07 أبريل 2019 - 11:06 ص

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة رفض الدعوى المقامة من رئيس نادى الزمالك، واستمرار تنفيذ القرار الصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف بث برنامج "الزمالك اليوم" والمذاع على قناة المحور الفضائية، كما طالب بإلغاء قرار الأعلى للإعلام بإلزام قناة المحور بدفع تعويض مادي وقدره 50 ألف جنية مصري.

كما قضت المحكمة برفض دعوى قناة المحور، واستمرار تنفيذ قرار الأعلى للإعلام بتغريمها 50 ألف جنيه.

واختصمت الدعوى رقم 38408 لسنة 63 قضائية رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

شهدت الجلسة ، حضور رئيس نادي الزمالك، وأحمد جمال مقدم برنامج الزمالك اليوم وإسماعيل يوسف وطارق يحيي وَعَبَد الحميد بسيوني وسامى الشيشينى وطارق مصطفى.