تفاصيل معركة الفجر بين قوات الأمن ومجهولين

07 أبريل 2019 - 10:42 ص

كشفت مصادر أمنية تفاصيل إطلاق النار على ميكروباص شرطة، بشارع طه حسين بالنزهة الجديدة، فجر اليوم، مؤكدًا ارتفاع الضحايا إلى 3 شهداء هم : (الرائد ماجد عبد الرازق، معاون مباحث النزهة، وأمينا شرطة، إضافة إلى إصابة ضابطين).

وبحسب مصادر فإن مجهولين أطلقوا النار على ميكروباص شرطة في شارع طه حسين بمنطقة النزهة الجديدة، أثناء قيام معاون المباحث بمأمورية أمنية.

وبدأ ضباط الأمن الوطني، تفريغ عدة كاميرات بمحيط الواقعة لكشف هوية المتهمين بإطلاق النيران على سيارة الشرطة، التي كانت تستقلها القوة الأمنية فجر اليوم.

وكان اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، تلقى إخطارًا باستشهاد معاون مباحث قسم شرطة النزهة وسائق سيارة، وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة، إثر إطلاق النيران عليهم من قبل مجهولين، خلال وجودهم في سيارة ميكروباص بشارع طه حسين بدائرة القسم.