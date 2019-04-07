» السعودية تكشف مصير مواطن فقد في بحيرة فيكتوريا

أصدرت المملكة العربية السعودية بيانًا عاجلاً بشأن أحد المواطنين المفقودين، وقالت السفارة السعودية في أوغندا إن التواصل مستمر مع الجهات الرسمية الأوغندية بشأن مواطن فقد في بحيرة فيكتوريا، وهو مذكر السبيعي.