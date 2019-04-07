العمدة: على عبد العال قام بدور تاريخى خلال زيارته للدول الأفريقية

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أشاد النائب مهدي العمدة، عضو مجلس النواب عن مطروح بالدور المهم الذي قام به الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أثناء زيارته الأفريقية، مؤكدًا أن كلامه ولقاءاته خلال الزيارة كانت تنم عن رسائل تاريخية لترسيخ المصالح القومية للدولة المصرية بالداخل والخارج خاصة فيما يتعلق بأمنها القومي مع تلك الدول التي نرتبط معها بمصير حياه أو موت فيما يتعلق بقضية حصة مصر من مياه نهر النيل.

وقال العمدة إنه خلال مرافقته للدكتور على عبد العال في الجولة الأفريقية رأيت عن قرب إنسانًا يحمل بين جوانحه قلبًاَ كبيرًا يتسع للجميع ويتمتع بروح القيادة الحقيقة ويحمل معه أدق التفاصيل في كل كبيرة وصغى عما يدور في كل أرجاء العالم من أحداث دولية وإقليمية في شتي المجالات السياسية والاقتصادية والفكرية والأدبية وحتى الأحداث الرياضية  فهو متابع جيد لكل ما يدور على الساحة المحلية والعالمية من مواقف وأحداث.  

وأضاف أنه ليس من قُبيل الصدفة أن يتم أختيار هذا الرجل لهذا المنصب المهم لدولة بحجم مصر  فمن خلال خطاباته الرسمية ومواقفه في العديد من المحافل التي تمت خلال هذه الزياره كنت مستمعاََ جيداً ومحللاََ لكل كلمه يقولها هذا الرجل الذي يحمل بين جنباته موسوعة فقهية ثرية فيما يتعلق بالقانون الدولي والفقه الدستوري والثقافة العامه علاوه علي إجادته وبطلاقه  للعديد من  اللغات الأجنبية.

واختتم حديثه قائلاً: "هذه شهادتي المجرده في هذا الرجل الذي تحمل مالا يتحمله بشر من آجل مصالح الوطن العليا خلال فترة تولية لهذا المنصب الرفيع والهام  منذ ثلاثه أعوام مضيفا خاصة أن هذه الزياره التاريخية تعتبر هي الزيارة الرسمية  الأولى لرئيس مجلس النواب المصري لدول أفريقيا، فحفظ الله تعالى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب الموقر ومتعه بالصحة والعافية ووفقه لما فيه صالح البلاد والعباد.


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