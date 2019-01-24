الكشف عن مفاجأة مدوية وراء غلق "صلاح" لحساباته

24 يناير 2019 - 05:52 ص

كشف الإعلامي إبراهيم فايق - مقدم برنامج "نمبر وان" - عن الأسباب الحقيقية التي دفعت نجمنا المصري محمد صلاح إلى إغلاق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي .



وقال "فايق" في برنامجه المذاع على قناة "النهار": "السبب الحقيقي لغلق صلاح لحساباته على السوشيال ميديا أنه تعاقد على حملة إعلانية جديدة مع شركة متخصصة في الشحن ونقل البضائع".



وأضاف: "وتقوم فكرة الحملة الإعلانية على اختفاء صلاح من كل الأماكن بحيث تأتي شركة الشحن التي تعاقد معها وتقول إنها قادرة على توصيلك لكل مكان ولأي شخص بما فيهم محمد صلاح نفسه".



وكان صلاح أثار قلقا كبيرا بعدما أغلق حسابه على تويتر وانستجرام وفيس بوك مما فتح أبوابا للجدل.



