» تركي آل الشيخ: الأهلي يحتاج صفقة واحدة وهي مجلس إدارة جديد

أحمد عادل شعبان
أكد المستشار تركي آل الشيخ - رئيس نادي بيراميدز - أنه لم يتواصل مطلقا مع النادي الأهلي خلال الفترة الماضية .
وقال "آل الشيخ" في مداخلة مع برنامج "نمبر وان": "الإعلام قال إنني سأقوم بإعطائهم كينو أو محمد مجدي قفشة .. ولماذا أعطيهم هؤلاء اللاعبين ؟ .. أنا أملك نادي ينافس على الدوري والأولوية له".
وأضاف: "لم ولن يحدث تواصل بيني وبين النادي الأهلي وقد يحدث هذا مستقبلا في حال انتخاب مجلس إدارة جديدًا".
وحول سؤاله عما إذا كان الأهلي يحتاج لصفقات جديدة ، قال: "الأهلي يحتاج لصفقة واحدة .. وهي مجلس إدارة جديد".
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