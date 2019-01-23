"حفل جنسي" وراء العثور على جثتي فتاتين عاريتين أسفل الكوبري

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية، عن تفاصيل غموض مقتل فتاتين في شبرا الخيمة، بعد أن عثر على جثتيهما عاريتين أسفل كوبري بهتيم وسط الزراعات .

وأوضح فريق البحث الجنائي أن الفتاتين لقيتا مصرعهما إثر تناولهما جرعة مخدرات زائدة ومسكرات ما أدى إلى وفاتهما نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وتوصلت الأجهزة الأمنية، إلى أن الفتاتين كانتا في "حفل جنسي" بإحدى الشقق في شبرا الخيمة بصحبة مجموعة من الشباب.

فيما حدد فريق البحث 3 من المتهمين وجرى ضبطهم، لعرضهم على النيابة للتحقيق.