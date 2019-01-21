المقاصة يحصل على توقيع نجم المصري

21 يناير 2019 - 07:35 م

حصل مسئولو المقاصة على توقيع أحمد شكرى، لاعب النادي المصري، مستغلًا الفترة المسموح بها، نظرًا لانتهاء عقده مع الفريق البورسعيدي، نهاية الموسم الجاري.

وقام النادي الفيومي بإخطار المصري واتحاد الكرة، بتوقيع اللاعب على عقود انضمام إليه، بداية من الموسم المقبل، كما عرض ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية، الجاري مقابل مليون جنيه.

وأصبح رحيل «شكري»، عن صفوف المصري، أمرًا مؤكدًا، ولكن دخل إنبي في المفاوضات، وعرض دفع مبلغ أكبر، وهو مادفع مسئولي المصري، لتأجيل الموافقة على المقاصة، تمهيدًا لدفع نفس عرض إنبي.