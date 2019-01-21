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حبس عاملة نظافة وصديقها لاتهامهما بسرقة شقة طبيبة

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أمرت نيابة العجوزة برئاسة المستشار جمال الجبلاوي بحبس عاملة نظافة وعشيقها 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما باقتحام شقة طبيبة مسنة بمنطقة العجوزة، وسرقة مبالغ مالية ومصوغات تقدر بحوالي 2 مليون جنيه بعد تخفيهما في "النقاب".

واجهت النيابة المتهمين بتحريات الأجهزة الأمنية وكاميرات المراقبة التي رصدت دخول منتقبتين لعقار الطبيبة في وقت معاصر للجريمة فاعترفا بتفاصيل الجريمة كاملة.

كانت نجحت مباحث العجوزة في حل لغز الجريمة وإلقاء القبض على المتهمين قبل مرور 72 ساعة وارشدا عن المسروقات والمبالغ المالية اللذان قاما بسحبها من حساب الطبيبة ببطاقة الائتمان.

تلقي اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بلاغا من الدكتورة "علية .م" أستاذ دكتور بكلية طب جامعة عين شمس ، 85 سنة، باقتحام رجل وسيدة يرتديان النقاب لشقتها بشارع جامعة الدول العربية وسرقتها عقب التعدي عليها بالضرب وإصابتها بعدة جروح.

شكل اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة وضبط الجناة واعادة المسروقات، وأفادت التحريات بقيام منتقبتان بطرق باب شقة الطبيبة فلم تفتح لهما وظنت انصرافهما وعندما قامت بفتح الباب فاجئاها بالخروج من جانب باب الشقة ودفعاها للداخل بعد اقتحام الشقة؛ فسقطت أرضا وفوجئت بإحدى المنتقبتين رجلا عندما رفع النقاب من على وجهه، كما قام المتهمين بتكميم فم الطبيبة المجني عليها وتعصيب عينيها وتقييد يديها بلاصق عريض وانهالا عليها بالضرب ما أصابها بجروح قطعية وطالباها بإرشادهم عن مكان أموالها ومصوغاتها وهدداها بذبحها؛ فأخبرتهم بمكان الأموال والمصوغات ثم أدلت بالرقم السري لبطاقة الائتمان.

استولي المتهمان على مبلغ 100 الف جنيه و10 الاف دولار وكمية من المشغولات الذهبية والساعات ونياشين وأوسمة ملك زوجها الراحل، حيث بلغت قيمة المسروقات حوالي 2 مليون جنيه، ثم قيدا المجني عليه في السرير وفرا هاربين، حتى تمكنت من فك قيودها والاستغاثة بأبنائها الذين أبلغوا الشرطة.

تولي فريق البحث الذي قاده العميد عمرو البرعي مفتش مباحث قطاع وسط الجيزة فحص علاقات الطبيبة التي أسفرت عن حسن سمعتها وعدم وجود خلافات لها سواء في العمل أو حياتها الخاصة، فتم توجيه خطة البحث لفحص العمالة الحالية والسابقة في المستشفى ومعمل التحاليل اللذان تعمل بهما الطبيبة وعلي مدار 72 ساعة تم استجواب عدد من المشتبه بهم ، حتى نجحت التحريات في تحديد هوية المتهمين وتبين أنهما عاملة نظافة كانت تعمل منذ عام في ذات المستشفى التي كانت تعمل بها الطبيبة وعشيقها عامل نظافة حيث تعرفا اثناء عملهما سويا بنادي الصيد ونشأت بينهما علاقة اثمة وقررا سرقة المجني عليها لعلم المتهمة بثرائها.

ألقت قوة أمنية ترأسها المقدم مجدي موسي وكيل فرقة وسط الجيزة والمقدم مصطفي خليل رئيس مباحث العجوزة القبض على المتهمين .

وبمواجهتهما اقرا بالجريمة وانهما رصدا تحركات المجني عليها لتنفيذ خطتهما وعندما توجها للتنفيذ غادرت الطبيبة منزلها مبكرا 10 دقائق عن موعدها المعتاد فعادا في اليوم التالي ونجحا في التنفيذ، وأرشد المتهمان عن المسروقات فاصطحبتهما قوة أمنية تحت اشراف اللواء محمد عبد التواب نائب مدير الادارة العامة للمباحث لإعادة المسروقات.


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