وديًا.. المصري يهزم دمياط بثلاثية

21 يناير 2019 - 07:29 م

حقق فريق المصري البورسعيدي فوزًا وديًا على دمياط، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب فندق توليب الفرسان بالإسماعيلية.

وجاء ذلك في إطار استعدادات المصري لمباراته المؤجلة من الجولة العاشرة، والتي تجمعه بنظيره المقاولون العرب والمقرر إقامتها في الخامسة مساء الجمعة المقبل، على ستاد الجيش بالسويس.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المصري بهدفين للاشيئ سجلهما إسلام عيسى من ركلة جزاء، والناشئ محمد العش في الدقيقتين السادسة عشر والثالثة والثلاثين على الترتيب، وفي الشوط الثاني نجح الناشيئ مصطفى أيمن في إضافة الهدف الثالث في الدقيقة الثانية والعشرين.

واستغل إيهاب جلال المباراة في الدفع بأكبر عدد من لاعبيه على مدار شوطي المباراة، التي شهدت تألقًا كبيرًا لعدد من ناشئي المصري المصعدين للتدريب مع الفريق الأول، وكذا اللاعبين المنضمين حديثًا، الذين ظهروا بمستوى فني وبدني طيب للغاية.