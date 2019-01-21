إحباط محاولة انقلاب في فنزويلا

21 يناير 2019 - 07:18 م

أعاد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادور نشر تغريدة عبر موقع "توتير" لعضو الجمعية الوطنية لفنزويلا ديوسدادو كابيلو يؤكّد فيها الكشف عن عمل مجموعة من الانقلابيين، مع الإشارة إلى انطلاق الهجوم المضاد لتحييد هؤلاء الذين إستسلموا في وقت قياسي، وإعترفوا بتفاصيل مخططهم.

وأكّدت التغريدة أنّ أولى اعترافات المجموعة كانت أنّ ثمّة من عرض عليهم الكثير من الأموال ثم تركهم وحدهم ، مع إشارتهم إلى أنّهم تعرضوا للغش.

من جهتها، أكدت الحكومة الفنزويليّة القبض على مجموعة من المسؤولين العسكريين بتهمة سرقة أسلحة من موقع تابع للحرس الوطني، مطمئنةً إلى أنّ المنشآت العسكرية في البلاد تحت السيطرة وتعمل بشكل طبيعي.

وأعلنت وزارة الدفاع الفنزويليّة إلقاء القوات المسلحة القبض على عسكريين متمردين في كاركاس.

ودعا رئيس الجمعيّة الوطنيّة الفنزويلية، خوان غوايدو، وهو أبرز الشخصيات المعارضة للرئيس نيكولاس مادورو، الجيش للوقوف إلى جانب الشعب.

ولفت غوايدو إلى أنه "لا نريد للجيش أن ينقسم أو يواجهنا، نريد له أن يكون متحداً إلى جانب الشعب والدستور ضد استغلال السلطة".