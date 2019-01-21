  • الإثنين 21 يناير 2019
  • بتوقيت مصر07:41 م
بحث متقدم
الأمن في نزلة السمان

تفاصيل اشتباكات الأمن وأهالي نزلة السمان

أحمد منصور

مذكرة رسمية.. مذيع «الجزيرة» مطلوب أمام القضاء المغربي

ولي العهد محمد بن سلمان

دعوة إسرائيلية لـ"بن سلمان" لزيارة تل أبيب

ملعب الاسماعيلية

رسميًا.. استبعاد ملعب الاسماعيلية من أمم أفريقيا

إسرائيل

وثائق سرية: إسرائيل كانت تستعد لضرب مصر بـ«النووي»

الأرصاد

«الأرصاد»: الحرارة ترتفع 6 درجات الأيام المقبلة

طبيبة كفر الشيخ

قرار من النائب العام ضد الطبيب قاتل زوجته وأولاده

منى فاروق

أول تعليق لـ«منى فاروق» بعد فضيحة الفيديو الإباحي

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

وزير خارجية أمريكا: نجمع الأدلة وسنحاسب قتلة خاشقجي

وزير الري

وزير الري: «نعيش أزمة مياه والحفاظ عليها أمن قومي»

القبض على 33 مرشدًا سياحيًا..

تفاصيل اشتباكات الأمن وأهالي نزلة السمان

آخر الأخبار

الأمن في نزلة السمان
الأمن في نزلة السمان

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

مقتل 7 رجال أمن في اشتباكات مع طالبان بأفغانستان

#

تفاصيل رسالة رئيس وزراء عربي لـ"الأسد"

#

اشتباكات مسلحة بين أجهزة الأمن فى طرابلس

#

اشتباكات في غرب تونس بعد انتحار صحفي حرقا

فنزويلا

انقلاب

قامت قوات من الشرطة، بتنفيذ عمليات هدم وإزالة لمجموعة من المباني المخالفة قرب الأهرامات بمنطقة نزلة السمان، بعد عدة أيام من نشر تحذيرات بعدم بناء منازل في حرم الأهرامات.

وتجمهر عدد من أهالي منطقة نزلة السمان بحي الهرم في محافظة الجيزة، اعتراضا على قرارات الإزالة الصادرة بحق منازلهم وبعض المحال التجارية بالمنطقة.

وشهد صباح اليوم الاثنين تواجدا أمنيا مكثفا من قبل قوات الأمن بوزارة الداخلية،، حيث قامت أجهزة الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، فضلا عن إلقاء القبض على 33 مرشدًا سياحيًا وأهالي من المنطقة.

وقال الحقوقي محي خطاب، أحد أهالي المنطقة، إن أجهزة الأمن قامت بإزالة مبان مقامة منذ أكثر من خمسين عاما و مقيدة بالضرائب العقارية و بها مرافق كعدادات الكهرباء منذ الستينيات.

وأشار خطاب إلى أن سبب غضب الأهالي والمرشدين السياحيين هو عدم التواصل مع المسؤولين في المحافظة ودفعوا بالشرطة لمواجهة المواطنين، مؤكدا أن أصحاب تلك البازارات يمتلكون عقودا موثقة ومبانيهم تعود لعشرات السنين و بعضها منذ أكثر من مئة عام ولا يوجد قرار بهدمها أو إعلان مسبق وفق قوله.

يذكر أن رئيس الوزراء ، مصطفى مدبولي، قد أصدر أوامر مباشرة بضرورة إزالة كافة التعديات على أراضي الدولة، والمباني المخالفة للقانون بمحيط منطقة الأهرامات الأثرية، الأمر الذي لم يلق  قبولا من سكان منطقة نزلة السمان، خاصة بعد تنفيذ قرار رئيس الوزراء على مراحل متتالية ومتتابعة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمرو خالد والشيخ يعقوب.. جملة اعتراضية 2/2

محمود سلطان

العرب والرياضة السياسية والتجنيس

فراج إسماعيل

صورة شعب وهيبة دولة

حسام فتحي

سوريا..الأسد أو نحرق البلد(2-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» نص رسالة نابليون للمصريين: أشهد أن لا إله إلا الله
» الفتح السعودي يطلب التعاقد مع مدافع الأهلي
» كأس آسيا.. أستراليا تتأهل إلى دور الـ8 بكأس آسيا
» بالفيديو.. الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على أسرى فلسطينيين
» مهاجم ليفربول يشكر محمد صلاح
» أردوغان يحمل ملفات شائكة إلى موسكو
» بث مباشر.. مباراة الإمارات وقيرغيزستان
» اتفاق "قطري ـ أوروبي" لمواجهة المقاطعة
» الإفتاء تكشف عن «أشبال الخلافة» في أفريقيا
» الإسماعيلى يقدم احتجاجًا ضد حكم مباراة الإفريقي
» البشير: كنت أعتزم تسليم الراية

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:05

  • مغرب

    17:25

  • عشاء

    18:55

من الى
ياسر برهامي
مبارك
الرقابة الإدارية توقع مُحضِر أثناء تقاضيه رشوة
شيعة
الجندي