تفاصيل اشتباكات الأمن وأهالي نزلة السمان

21 يناير 2019 - 07:14 م

قامت قوات من الشرطة، بتنفيذ عمليات هدم وإزالة لمجموعة من المباني المخالفة قرب الأهرامات بمنطقة نزلة السمان، بعد عدة أيام من نشر تحذيرات بعدم بناء منازل في حرم الأهرامات.



وتجمهر عدد من أهالي منطقة نزلة السمان بحي الهرم في محافظة الجيزة، اعتراضا على قرارات الإزالة الصادرة بحق منازلهم وبعض المحال التجارية بالمنطقة.

وشهد صباح اليوم الاثنين تواجدا أمنيا مكثفا من قبل قوات الأمن بوزارة الداخلية،، حيث قامت أجهزة الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، فضلا عن إلقاء القبض على 33 مرشدًا سياحيًا وأهالي من المنطقة.

وقال الحقوقي محي خطاب، أحد أهالي المنطقة، إن أجهزة الأمن قامت بإزالة مبان مقامة منذ أكثر من خمسين عاما و مقيدة بالضرائب العقارية و بها مرافق كعدادات الكهرباء منذ الستينيات.

وأشار خطاب إلى أن سبب غضب الأهالي والمرشدين السياحيين هو عدم التواصل مع المسؤولين في المحافظة ودفعوا بالشرطة لمواجهة المواطنين، مؤكدا أن أصحاب تلك البازارات يمتلكون عقودا موثقة ومبانيهم تعود لعشرات السنين و بعضها منذ أكثر من مئة عام ولا يوجد قرار بهدمها أو إعلان مسبق وفق قوله.

يذكر أن رئيس الوزراء ، مصطفى مدبولي، قد أصدر أوامر مباشرة بضرورة إزالة كافة التعديات على أراضي الدولة، والمباني المخالفة للقانون بمحيط منطقة الأهرامات الأثرية، الأمر الذي لم يلق قبولا من سكان منطقة نزلة السمان، خاصة بعد تنفيذ قرار رئيس الوزراء على مراحل متتالية ومتتابعة.