ألمانيا تحقق مع الشابين المرحلين من السلطات المصرية

19 يناير 2019 - 01:20 ص

بدأت السلطات الألمانية، التحقيق مع الشاب الألماني من أصل مصري، والذي تم ترحيله من السلطات المصرية بتهمة الانتماء لداعش والعثور بحوزته على خرائط لمحافظة شمال سيناء.



الجدير بالذكر أنه رحلت السلطات المصرية، الألمانى من أصل مصرى، عيسى محمد عبد الغنى إبراهيم الصباغ، من مواليد 4 أغسطس 2000، والذى تم ضبطه منذ بضعه أيام حال وصوله للبلاد قادما من ألمانيا عبر مطار الأقصر الدولي، وعثر بحوزته على ( خرائط لمحافظة شمال سيناء -بوصلة).



وقالت السلطات المصرية إنه بفحص موقف عيسى الصباغ، تبين قناعته بفكر تنظيم داعش الإرهابى بألمانيا وارتباطه إلكترونيا ببعض عناصره هناك وقدومة لمصر بغرض الانضمام لصفوف العناصر الارهابية بشمال سيناء، وأشارت إلي أن المضبوطات من الخرائط التى ضبطت بحوزته والبوصلة كانت لاستخدامها فى الوصول لتلك العناصر.



وأوضحت السلطات أنه بعد تقنين الإجراءات حياله وعرضه على نيابة أمن الدوله العليا - والتى قررت فى وقت سابق التحفظ على المذكور - وبعرضه أمس الأحد على النيابة للنظر فى تجديد حبسه قررت إخلاء سبيلة، وبناء على التنسيق مع السفارة الألمانية تم ترحيله أمس لدولة ألمانيا.

