» تحذير إسرائيلي من القوة العسكرية لمصر: تتجهز لمواجهتنا

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وكالات

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إسرائيل

مصر

القوة العسكرية

حذرت القناة السابعة الإسرائيلية، من تعاظم القوة العسكرية لمصر، في الوقت الذي تتعامل فيه حكومة بنيامين نتنياهو ما الأمر بـ"لا مبالاة"، حسب قولها.

وتساءلت "السابعة الإسرائيلية"، في تقرير نُشر على موقعها الرسمي، "لماذا تسعى القاهرة طوال الوقت لامتلاك أكثر الأسلحة تطورًا في العالم؟".

وتساءل معد التقرير الصحفي الإسرائيلي، تساحي ليفي، هل مصر تقوي أسطولها البحري من أجل مواجهة الأسطول الإيراني القديم والمتفكك؟ أم ليبيا غير الموجودة؟ أم السودان المنقسم؟، مشيرًا إلى أنه في ظل غياب عدو محدد، قد نشك في أن كل هذه الأسلحة المتقدمة التي تمتلكها مصر قد تكون موجهة في يوم ما ضد إسرائيل.

ونوه إلى أن مصر لا تمتلك فقط أسطولًا بحريًا متقدمًا وإنما سلاح المشاة لديها يعد من أقوى الأسلحة وجيشها بشكل عام يصنف من أقوى الجيوش في العالم.

واستطرد قائلًا إنه في الوقت الذي كنا نبني فيه الجدران والأسوار بالمليارات ضد حماس وحزب الله، اكتسب المصريون قدرات هجومية كبيرة، موضحًا أن الحالة غير المستقرة في الشرق الأوسط، تتطلب الاستعداد لحدوث أي تغييرات في المنطقة.

وتابع أنه على إسرائيل أن تسأل نفسها: "هل مصر تستغل الحرب على الإرهاب من أجل تجريد اتفاقية السلام من مضمونها؟"، لافتًا إلى أن فيما يتعلق بموضوع سباق التسلح المصري، يجب على إسرائيل أن تلجأ إلى الولايات المتحدة، التي هي الضامن لمعاهدة السلام، للمطالبة باتخاذ إجراء بشأن هذه القضية.

وأكمل: "لقد حان الوقت لوقف اللامبالاة الإسرائيلية في مواجهة التعزيز المصري، واتخاذ خطوات سياسية عدوانية للحد منه، بالتوازي مع الاستعدادات المناسبة للجيش الإسرائيلي، وهذه الخطوات الحازمة ستحافظ على اتفاق السلام بين البلدين".


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