» «صلاح» على موعد مع إنجاز تاريخي

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صلاح

كريستال بالاس

يستضيف نادي ليفربول نظيره كريستال بالاس، علي ملعب الآنفيلد، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويسعى صلاح لتحقيق رقم مميز أمام كريستال بالاس، حيث يريد إحراز هدفين في تلك المباراة، من أجل الوصول للهدف الـ50 بالبريميرليج.

وسيصبح صلاح رابع أسرع لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 50 هدفا، بعد اندي كول لاعب نيوكاسل، والذي وصل لهذا العدد في 65 مباراة، والان شيرر الذي وصل في 66 لقاء.

وأحرز فان نيستلروي 50 هدفًا في 68 مباراة، وتعد هذه المباراة هي الـ72 له بالبطولة الإنجليزي، حيث سجل 46 هدفًا بقميص ليفربول، وهدفين بقميص نادي تشيلسي.


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