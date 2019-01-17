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«السيسي» يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس المجلس الأوروبي

الحياة السياسية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

متابعات - خالد الشرقاوي

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اتصال هاتفي

المجلس الاوروبى

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى، مساء اليوم، اتصالا هاتفيا من دونالد توسك، رئيس المجلس الأوروبي، وتناول الاتصال عددا من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، على رأسها سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وجهود مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب.

وأضاف راضي، في بيان للرئاسة، اليوم، أن الرئيس أشار إلى الجهود التي تبذلها مصر، للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، مشددا على أهمية التعامل مع الجذور الرئيسية لتلك الظاهرة، من خلال التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة وإعادة الاستقرار والأمن إليها، ووضعها على مسار التنمية المستدامة.

من جانبه، أعرب رئيس المجلس الأوروبي عن تقدير الاتحاد الأوروبي للعلاقات القوية والمتميزة التي تجمع بين مصر والاتحاد، مؤكدا رغبة الاتحاد في مواصلة دفع التعاون مع مصر على مختلف المستويات، في ضوء المصلحة المشتركة في التصدي للتحديات التي تواجه منطقة المتوسط، وبالنظر إلى ما تمثله مصر من مركز ثقل للمنطقة، مشيدا في هذا الإطار بجهود مصر في مكافحة الإرهاب، وبالتجربة المصرية الناجحة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.


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