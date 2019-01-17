» تسجيل أول إصابة بأنفلونزا الخنازير شمالي العراق

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أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم شمالي العراق، مساء الخميس، تسجيل أول إصابة بأنفلونزا "إتش 1 إن 1" المعروفة باسم أنفلونزا الخنازير.

وقالت الوزارة في بيان، إنها "سجلت أول إصابة بمرض انفلونزا H1N1 في الإقليم"، مبينة أن "المصاب يتلقى العلاج وأن وضعه الصحي مستقر"، وفق وكالة "الأناضول".

وأوضح البيان أن "مرض انفلونزا H1N1 ، هو مرض فصلي ينتشر بجميع أنحاء العالم، وأن مخاطر المرض ليست كبيرة مقارنة مع مرض انفلونزا الخنازير الذي تم اكتشافه عام 2009".

ولم يشر البيان إلى المكان الذي تم فيه تسجيل الحالة المرضية، إلا أن وسائل إعلام محلية قالت إن الإصابة سجلت في قضاء كرميان التابع لمحافظة السليمانية.

وسجل العراق أول حالة للمرض عام 2009، إلا أنها كانت على نطاق محدود، قبل أن ينتشر على نطاق واسع عام 2013 وتسببت بوفاة 18 عراقياً، وإصابة 800 آخرين، تمت معاجلتهم بالمستشفيات.

وعلى مدى السنوات اللاحقة خفت حدة انتشار الوباء على نطاق واسع.


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