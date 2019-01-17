» كأس آسيا.. تعرف على المنتخبات المتأهلة للدور الثاني

17 يناير 2019 - 08:45 م

اختتمت منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الآسيوية 2019، حيثُ تلقى منتخب السعودية خسارة قاسية من قطر بهدفين سجلهم المعز علي ليرفع رصيده غلى 7 أهداف، متصدرًا جدول ترتيب هدافي البطولة.

ونجح منتخب عمان نجح في الفوز على تركمانستان ووصل للدور التالي من البطولة، كما ودع منتخب لبنان البطولة بالرغم من فوزه على كوريا الشمالية 4-1.

وتأهلت تلك المنتخبات إلى دور الـ16 من البطولة الآسيوية:

- الإمارات وتايلاند والبحرين (المجموعة الأولى)

- الأردن وأستراليا (المجموعة الثانية)

- كوريا الجنوبية والصين وقيرغيزستان (المجموعة الثالثة)

- إيران والعراق وفيتنام (المجموعة الرابعة)

- قطر والسعودية (المجموعة الخامسة)

- اليابان وأوزبكستان وعمان (المجموعة السادسة)