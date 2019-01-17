إحالة أوراق 3 أشقاء للمفتي لقتلهم 5 أشخاص وإصابة 2 آخرين

17 يناير 2019 - 08:44 م

قضت محكمة جنايات قنا "حضوريًا" , اليوم الخميس, بإحالة أوراق 3 أشقاء لفضيلة المفتى لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامهم، فيما تم تأجيل النطق بالحكم على 5 متهمين آخرين لجلسة 8 أبريل القادم، لقتلهم 5 أشخاص وإصابة 2 آخرين بأعيرة نارية ثأرًا لابن عمهم، فى القضية رقم 1128 لعام 2012 والمقيدة برقم 2452 كلى قسم قنا.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد مصطفى وعضوية المستشارين عماد سامى وردخان وأحمد حسن غلاب وأمانة سر محروس قراعة.

ترجع وقائع القضية ليوم 25 فبراير 2012، عندما تلقى مدير أمن قنا، إخطارًا بمصرع كل من: عبد الخير عبد الله وعلاء عيساوى وشقيقيه أيمن وعليان وعمهم ناجح خليل وجميعهم منتمين لـ"عائلة الرشايدة" بنجع معلا بقرية الحجيرات وإصابة كل من: محمد محمود عبد الرحيم والجمل خلف سليمان، إثر قيام كل من: عبد العاطى محمد جلال وشقيقيه جلال وعبد الهادى، ومحمد كامل و عبد الناصر محمد حفنى وسعيد عمر سعيد ومصطفى أحمد محمد و عبد الباسط حسن " من عائلة جلال" بالتربص لسيارتهم بطريق قنا- سفاجا الكيلو 26 و إطلاق النار عليهم عشوائيًا ما أسفر عن مقتل 5 وإصابة 2 آخرين.