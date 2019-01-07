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غدًا.. محاكمة مهندس بحي العمرانية بتهمة الرشوة

قضايا وحوادث

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تنظر غدًا الثلاثاء محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين،  محاكمة مهندس بحي العمرانية بتهمة تلقى رشوة.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على "م.ع" مهندس بحي العمرانية، فى اتهامه بتلقي رشوة مالية قدرها 80 ألف جنيه، مقابل إصدار ترخيص كشك.

وكشفت التحقيقات مع المتهم، أنه وعد أحد المواطنين بإصدار ترخيص إنشاء كشك بدائرة الحي، مقابل رشوة مالية 80 ألف جنيه، دفعها مقدمًا له إلا أنه لم ينفذ وعده فلجأ مقدم الرشوة إلى الإبلاغ ضده وتقديم تسجيل مكالمات هاتفية بينهم للاتفاق على مبلغ الرشوة وإنهاء التصريح.

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق وأمرت بعرض التسجيلات التليفونية على لجنة متخصصة بالإذاعة والتليفزيون، والتي أعدت تقريرًا أثبت صحة المكالمات، وأمرت بإحالة القضية لمحكمة الجنايات.

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