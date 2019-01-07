» عامل يخدع 40 شخصًا ويستولى على 400 مليون جنيه

07 يناير 2019 - 01:56 م

نجحت قوات مكافحة جرائم الأموال العامة بالغربية في ضبط مهندس زراعي، استولى على 400 مليون جنيه من 40 شخصًا بحجة توظيفها في تجارة الغلال.

كان الضحايا قد تقدموا ببلاغات لرئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، يتهمون "رضا.ا.ع.ص" مهندس زراعي مقيم قرية محلة منوف مركز طنطا مواليد 1971 بالاستيلاء على أموالهم والتى بلغت 400 مليون جنيه بحجة توظيفهم فى تجارة الغلال، مقابل فوائد شهرية، إلا أنه لم يف بوعوده ورفض رد المبالغ المالية لهم.

ووجه اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، بسرعة تشكيل فريق بحث لضبط المتهمين، تحت إشراف اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، وبتقنيين الإجراءات تمكن رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، بالاشتراك مع وحدة مباحث مركز طنطا من ضبط المتهم، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.