محمد صلاح يحصد جائزة جديدة

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حصد اللاعب محمد صلاح نجم منتخب الفراعنة المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي جائزة أفضل لاعب في شهر ديسمبر والتي يقدمها اتحاد اللاعبين المحترفين.

وخاض "صلاح" 7 مباريات مع ليفربول خلال شهر ديسمبر سجل خلالها 6 أهداف وصنع 4 أهداف أخرى.

ويخوض محمد صلاح اختباراً جديداً مع ليفربول ساعياً لتجاوز أحزان الهزيمة الأولى التي تعرض لها في النسخة الحالية من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" عندما يحل ضيفاً على وولفرهامبتون في العاشرة إلا ربع مساء اليوم، ضمن منافسات الدور الرابع في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وخسر ليفربول أمام مانشستر سيتي بنتيجة 1 – 2 في المباراة التي جمعتهما الخميس الماضي بملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

وتعد هذه المواجهة الثانية التي تجمع بين ناديا وولفرهامبتون وليفربول في غضون 17 يوماً، بعدما سبق وأن إلتقي الفريقان على ملعب "مولينيو"، يوم 21 ديسمبر الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وتمكن محمد صلاح من تسجيل هدف وصناعة آخر أحرزه فيرجيل فان دايك في المباراة التي انتهت بفوز ليفربول بهدفين دون مقابل.

ويسعى ليفربول لمواصلة تفوقه أمام وولفرهامبتون وتحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل حجز مقعده في الدور الخامس من منافسات البطولة.

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