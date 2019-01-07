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الأربعاء.. محاكمة المتهمين بلجان المقاومة الشعبية بكرداسة

قضايا وحوادث

محاكمة
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محكمة الاسرة

خلع

محاكم الاسرة

قضايا خلع

تنظر غدًا الثلاثاء الدائرة 15 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة 70 متهمًا في "لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الاحمداوى وأسامة عبد الظاهر وأمانة سر أحمد رضا.

كانت النيابة العامة أسندت  للمتهمين وعددهم سبعين متهمًا، اتهامات تأسيس وإدارة عصابة "لجنة المقاومة الشعيبة بناهيا وكرداسة: أنشئت على خلاف أحكام الدستور والقوانين كان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وقد كان الإرهاب واستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة.

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