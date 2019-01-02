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الإمام الأكبر في زيارة البابا تواضروس بمقر الكاتدرائية

الحياة السياسية

الإمام الأكبر في زيارة البابا تواضروس بمقر الكاتدرائية
الإمام الأكبر في زيارة البابا تواضروس بمقر الكاتدرائية

عبد القادر وحيد

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البابا تواضروس

عيد الميلاد

الأمام الاكبر

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم الأربعاء، الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ووفد رفيع المستوى من الأزهر الشريف في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ، للتهنئة بحلول عيد الميلاد.

وأعرب فضيلة الإمام الأكبر عن خالص تهانيه لقداسة البابا تواضروس وجميع الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، كما قدم التهنئة بمناسبة المقر الجديد للكاتدرائية في العاصمة الإدارية، مؤكدًا أن مشاعر التراحم والود، والزيارات المتبادلة بين المسلمين والمسيحيين، نابعة من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.

وأضاف أن الأزهر يعلم أبناءه أن الأديان السماوية تنبع من مصدر إلهي واحد، وأن جميع الأنبياء إخوة، ودينهم واحد، وأن الدين الإسلامي الخاتم ليس منفصلًا عن باقي الأديان، وإنما حلقة في سلسلة الدين الإلهي، مبينًا أن هذه المفاهيم هي التي حمت المجتمعات في المشرق العربي من الصراعات الدينية.

بينما أعرب قداسة البابا تواضروس الثاني، عن ترحيبه وخالص شكره وتقديره للتهنئة القلبية الصادقة من فضيلة الإمام الأكبر والوفد المرافق له، موضحًا أن مشاعر الحب والود المتبادلة هي نعمة من الله على الشعب المصري، وتأتي الأعياد والمناسبات الإسلامية والمسيحية كفرصة لإظهار هذه النعمة.

وضم الوفد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، والدكتور صالح عباس وكيل الأزهر، والدكتور عباس شومان أمين عام هيئة كبار العلماء، والدكتور محيي الدين عفيفي أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، والشيخ صبري يس وكيل أول وزارة الأوقاف، بالإضافة إلى الدكتورة نهلة الصعيدي وكيل كلية الدراسات الإعلامية، والسيد دغش محمد رئيس قطاع مكتب شيخ الأزهر.







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