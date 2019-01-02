شاهد.. روايات طريفة وراء زيادة مواليد الأول من يناير

كشف الدكتور خالد أمين، أخصائي النساء والتوليد، عن سبب زيادة نسبة مواليد شهر يناير في مصر، بعد أن تداول عدد من رواد "فيس بوك"، ملاحظة مشتركة فيما بينهم، وهي أن عددا كبيرا من أصدقائهم يحتفلون بعيد ميلادهم في اليوم الأول من الشهر.

وقال "أمين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن" اليوم الأربعاء، إنه يجري عمليات ولادة كثيرة لعدد من الأمهات في شهر يناير، لافتًا إلى أن كثيرًا منهن يسجلن مواليدهن في 1 يناير حتى لو ولدوا بعد ذلك، حتى لا يتأخروا سنة عن دخول المدارس.

وأضاف أنه لديه تجربة شخصية في هذا الأمر، إذ أنه ولد في 4 يناير، والمدارس رفضت قبوله وأخرته عاما كاملا بسبب أنه ولد بعد يوم 1 يناير.

وتابع أنه يوجد سبب آخر لزيادة أعداد مواليد الأول من يناير، إذ أن هناك بعض الأمهات والآباء يسجلون مواليدهم في 1 يناير، رغم أنهم ولدوا في أواخر ديسمبر، اعتقادا منهم أنه إذا سجل في العام الجديد سيكون أصغر عاما.

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