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إقامة سرية بملايين الدولارات لزوجة عم بشار

عرب وعالم

إقامة سرية بملايين الدولارات لزوجة عم بشار
إقامة سرية بملايين الدولارات لزوجة عم بشار

عبد القادر وحيد- متابعات

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بريطانيا

رفعت الاسد

الزوجة الرابعة

إقامة سرية

بعد أن وافقت على استثمار مئات الملايين من الدولارات، سمحت السلطات البريطانية بإقامة سرية لزوجة عم رئيس النظام السوري، بشار الأسد، بحق العيش في بريطانيا، لها ولابنيها البالغين.

وذكرت صحيفة "التلغراف" أن زوجة عم بشار البالغة 63 سنة، هي الزوجة الرابعة لرفعت الأسد، شقيق الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، والبالغ عمره 80 عامًا، والمعروف بأنه غادر سوريا في منتصف الثمانينيات بعد صراع مع شقيقه على السلطة،  حيث أقام بين فرنسا وإسبانيا.

ويمتلك عم بشار في البلدين إمبراطورية عقارية ضخمة، كما يملك قصرًا قيمته أكثر من 13 مليون دولار في حي "بارك لين" وسط لندن، إضافة إلى منازل وشقق في باريس وإسبانيا.

يذكر أن الحكومة البريطانية كانت قد رفضت في أكتوبر الماضي، منح الجنسية لزوجة رفعت الأسد، كما رفضت منحها لثلاثة من أبنائه، دون أن تسمح بنشر اسمها وأسمائهم، حيث تقدمت الأسرة بطلب استئناف، إلا أن المحكمة رفضته وشرحت أن منح الجنسية لأفراد العائلة "قد يؤثر سلبيًا على علاقات بريطانيا مع دول أخرى".

وكانت زوجة رفعت الأسد قد أخبرت أن أول زيارة لها إلى بريطانيا في عام 2006، حيث حصلت على تأشيرة دخول بصفة "مستثمر" في السندات الحكومية، ثم تلقى أحد أبنائها تعليمه في إحدى المدارس الحكومية الرائدة في العاصمة البريطانية.

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