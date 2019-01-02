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السفير الفيتنامى يشيد بتعامل الحكومة المصرية مع الحادث منذ لحظته الأولى

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وزيرة السياحة
وزيرة السياحة

أمينة عبد العال

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قامت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة بتوديع مجموعة من الفيتناميين الذين أصيبوا في الحادث الذي وقع الجمعة الماضية، وذلك من مطار القاهرة الدولى فى طريقهم للعودة لبلادهم بعد أن تماثلوا الشفاء، وذلك بحضور السفير الفيتنامى بالقاهرة، والسيدة سامية سامي رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بالوزارة.

ومن جانبه أشاد السفير الفيتنامى بالتعامل السريع للحكومة المصرية مع الحادث منذ اللحظة الأولى، كما أشاد بالتواجد الكامل لوزارتي الصحة والسياحة في كل خطوة، وما قامت به وزارة السياحة من ترتيب إجراءات وتسهيل وصول أسر المتوفين والمصابين من فيتنام إلى مصر، ومرافقتهم طوال فترة إقامتهم في مصر، والرعاية الطبية التي وفرتها وزارة الصحة للمصابين منذ دخولهم المستشفى وحتى خروجهم منها.

وأشار السفير إلى أن هذا الحادث لن يمنعه من العمل على زيادة السياحة البينية بين مصر ودولة فيتنام، موضحًا أن السياحة من الملفات المهمة التي ستشهد تعاونًا كبيرًا مع الوزارة خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن وزارة السياحة قد قامت أول أمس باستقبال عددا من أسر السائحين الفيتناميين المتوفين والمصابين جراء حادث المريوطية بالتنسيق مع سفارة فيتنام والسفارة المصرية في هانوى، وكانت فى استقبالهم السيدة سامية سامي رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بالوزارة نيابة عن وزيرة السياحة، و نائب السفير الفيتنامي نيابة عن السفير.

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بالصور.. وزيرة السياحة تودع مجموعة من المصابين الفيتناميين بالصور.. وزيرة السياحة تودع مجموعة من المصابين الفيتناميين بالصور.. وزيرة السياحة تودع مجموعة من المصابين الفيتناميين بالصور.. وزيرة السياحة تودع مجموعة من المصابين الفيتناميين بالصور.. وزيرة السياحة تودع مجموعة من المصابين الفيتناميين بالصور.. وزيرة السياحة تودع مجموعة من المصابين الفيتناميين


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