برلماني: الهيئة القومية لسلامة الغذاء تعزز صادرات مصر للخارج

02 يناير 2019 - 12:36 م

أكد النائب محمد بدوي دسوقى، عضو مجلس النواب، أن إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء سوف يؤثر على جودة غذاء المصريين خاصة بعد انتشار العديد من الأطعمة الفاسدة وتفشي أمراض السرطان بأنواعه ما يهدد صحة المواطنين، لذا فإن وجود هذه الهيئة أصبح ضرورة ملحة حتى تضمن حق المصريين في الغذاء الأمن، مؤكدًا أن الرقابة وسلامة الغذاء أهم خطوة في تحسين مستوى الصحة العامة.

وأوضح بدوي، أن الهيئة سوف تعمل على تحسين المنتجات المصرية المحلية وأيضًا سوف تعزز من قيمة المنتجات المصرية بالأسواق العالمية وتفتح باب التصدير بعد أن أغلق أمام العديد من السلع لرفض بعض الدول لصادرات مصر الغذائية بسبب عدم سلامتها.

وتابع عضو مجلس النواب، إنشاء الهيئة وإصدار القانون سوف يضبط أيضًا سوق الأدوية البيطرية والتي انتشر بها العديد من الأدوية مجهولة المصدر والتي تؤثر صحة المواطنين وانتشار الفيروسات بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن دور هذه الهيئة سوف يكون مكملاً لحملة 100 مليون صحة التي أطلقها الرئيس حيث تعالج الحملة مرضى فيروس سي من ناحية وبالدور الفعال المنوط بتلك الهيئة سوف يحمي المصريين من الإصابة بالعديد من الأمراض ويضمن صحتهم وعافيتهم.

ولفت إلى أن قرار إنشاء هيئة سلامة الغذاء من أفضل القرارات والقوانين التي تم اتخاذها وذلك لما عاناه الشعب المصري من تناول أطعمة ومنتجات زراعية مسرطنة طوال فترات طويلة، إلى أن وجه الرئيس السيسي الحكومة بسرعة ضمان غذاء صحي "أورجانك" لكل طبقات الشعب المصري، بجانب مشروع الصوب الزراعية الذي يضمن محاصيل زراعية طبيعية، لذا يجب على المسئولين والحكومة التعامل مع الهيئة بجدية لما يستحقه المواطن من حياة كريمة.