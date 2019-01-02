» بالفيديو.. طريقة غريبة للهجرة في المغرب

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متابعات- أمينة عبد العال

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استخدم قائد سيارة طريقة جديدة لتهريب بعض المهاجرين داخل سيارته، واستخدم مرتبتين من الإسفنج لتهريب اثنين من المهاجرين الأفارقة.

وتم كشف طريقته الجديدة بعد أن أوقفت سلطات الحدود الإسبانية  قائد سيارة مارة لتفتيشها عند عبورها الحدود قادمة من المغرب إلي مليلية، والواقعة تحت السيطرة  الأسبانية في شمال المغرب.

وكانت تحمل السيارة مرتبتين، لكن السلطات تشككت في الأمر وعندما شقت المرتبة الأولى وجدت بها مهاجرًا أفريقيًا.

وعندما شقت المرتبة الأخرى وجدت مهاجرًا آخر وقد حفر لهما داخل المرتبة صندوق ليختبأ بها.

وقال حرس الحدود إنها المرة الأولي التي يهرب أحد بهذه الطريقة وفر قائد السيارة هاربًا ولم تتمكن الشرطة من القبض عليه.

شاهد الفيديو..

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