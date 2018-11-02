مفاجأة.. راتب المدرس الخصوصي 320 ألف جنيه

تجري وزارة التربية والتعليم، حملة إغلاق لعدد من مراكز الدروس الخصوصية، وقال أحمد صابر، المستشار الإعلامي لوزير التعليم، إن هناك أزمة ضمير لدى بعض المعلمين الذين لا يتقنون الشرح داخل الفصول.

وأضاف صابر، إن الوزارة تعد حاليًا قانونًا لتجريم الدروس الخصوصية، وتطرح بديلا لهذه الدروس من خلال تجميع أفضل المعلمين، من خلال قناة رسمية مرخصة من قبل الوزارة خلال 10 أيام.