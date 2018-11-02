مفاجأة.. راتب المدرس الخصوصي 320 ألف جنيه

أحمد الشربينى
شنت هيئة الرقابة الإدارية بالسويس، عدة حملات موسعة على مراكز الدروس الخصوصية حرر خلالها 30 محضرًا لمدرسين وأشخاص يديرون "سناتر" للدروس الخصوصية ويتهربون من سداد الضرائب.
وكشفت المحاضر، أن مدرسين مركز خصوصية في مواد الكيمياء واللغة الإنجليزية تجاوز دخل المدرس الواحد منهم شهريا 320 ألف جنيه.
يذكر أن النيابة الإدارية بالسويس خلال الفترة الماضية، أحالت 13 مدرسًا للمحكمة التأديبية لاتهامهم بإعطاء الدروس الخصوصية.
تجري وزارة التربية والتعليم، حملة إغلاق لعدد من مراكز الدروس الخصوصية، وقال أحمد صابر، المستشار الإعلامي لوزير التعليم، إن هناك أزمة ضمير لدى بعض المعلمين الذين لا يتقنون الشرح داخل الفصول.
وأضاف صابر، إن الوزارة تعد حاليًا قانونًا لتجريم الدروس الخصوصية، وتطرح بديلا لهذه الدروس من خلال تجميع أفضل المعلمين، من خلال قناة رسمية مرخصة من قبل الوزارة خلال 10 أيام.
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