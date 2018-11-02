"كلوب" يعلن موقف صلاح من مواجهة "أرسنال النني"

02 نوفمبر 2018 - 01:27 م

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، أن اللاعب المصري محمد صلاح جاهز للقاء أرسنال في المباراة التي تجمع الفريقين في الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج.

وقال يورجن كلوب، فى المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم، "محمد صلاح على ما يرام، فيما يتواصل غياب نابى كيتا وجوردان هندرسون للإصابة".

وأضاف مدرب ليفربول "أرسنال فريق مميز، يمتلك قوة هجومية رائعة ودفاع صلب، علينا أن نعمل على ألا يسجلوا، نحتاج لتركيزنا كامل فى مثل هذه المباريات".

تابع كلوب "حتى الآن كل شيء على ما يرام، ربع الموسم هو لا شيء، الموسم مازال فى بدايته. حينما تبتعد عننا الإصابات، نمتلك فريق كرة قدم رائع".

ويحتل ليفربول المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 26 نقطة، خلف مانشستر سيتى صاحب الصدارة بفارق الأهداف، بينما يحتل أرسنال المركز الرابع برصيد 22 نقطة.

وكان محمد صلاح تدرب مع نادى ليفربول مرتدياً "رابطة المعصم"، الأمر الذى أثار مخاوف جماهير "الريدز" من غياب "الفرعون المصرى" عن المشاركة فى مباراة أرسنال.

وسجل محمد صلاح هدفًا وصنع "هدفين" فى فوز ليفربول على كارديف سيتى بنتيجة 4 – 1 فى المباراة التى جمعتهما السبت الماضى ضمن منافسات الجولة الـ10 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".



