المرسي: أين وزيرة الثقافة من الإهمال الذي طال المسرح القومي؟

02 نوفمبر 2018 - 01:23 م

ناشد الدكتور محمد المرسى، أستاذ الإعلام بقسم الإذاعة والتليفزيون بجامعة القاهرة، وزارة الثقافة بعودة الاهتمام بالمسرح القومى المصري، لافتًا إلى أن المسرح كان مثالًا للفن الراقى الذى ساهم فى تشكيل عقول المثقفين والمواطنين عكس ما حدث به خلال السنوات الماضية من إهمال وإهدار، فضلًا عن المنافسة غير العادلة بينه وبين العروض التى لا تمت للمبادئ الثقافية بصلة.

وقال "المرسى"، خلال تدوينته على "فيس بوك"، "إلي وزيرة الثقافة أين المسرح المصري؟!!، حين تتحدث عن الفن الراقي المؤثر الذي يساهم في تشكيل عقل ووجدان المواطن ويحقق في الوقت ذاته متعة وفكرا وثقافة لابد أن تذكر المسرح القومي وما حققه في فترة المد الثقافي في خمسينيات وستينيات القرن الماضي وما تلاها من عقود شهدت مسرحًا تنويريًا يحمل فكرًا ومتعة من خلال أداء متميز لعمالقة المسرح المصري عبد الله غيث، حمدي غيث، سميحة أيوب، عايدة عبد العزيز، شفيق نور الدين، حمدي أحمد وغيرهم المسرح القومي كان منبرًا فنيًا يحمل رسالة وكلمة جذبت اليها شرائح المجتمع المختلفة كما كان مقصدا للسائحين وخاصة العرب".

وأضاف المرسى مرددًا: "من يستطيع أن ينسى أو يسقط من ذاكرته أعمالا رائعة علي خشبة هذا المسرح مسرحية "القضية" لفهمي الخولي، "عيلة الدوغري" لنعمان عاشور، "سكة السلامة" و"المحروسة" لسعد الدين وهبة، "الزير سالم" لألفريد فرج، "الفتي مهران" و"الحسين ثائرا (ثأر الله) "لعبد الرحمن الشرقاوي .. وغيرها الكثير والكثير من الأعمال التي لا يتسع المجال لذكرها ".

وتابع الخبير الإعلامى مرددًا: "أين نماذج المسرح ذات الذوق الثقافى الأكاديمي مما نسمعه ونراه حاليا علي ما يسمي مسرحا ويعرضه التليفزيون علي شاشاته ولا يمت للمسرح الحقيقي بصلة بل هو وباعتراف القائمين عليه مجرد اسكتشات وتهريج أري أنها تهبط بالذوق العام وتفسد العقل والوجدان ، لذلك نأمل من وزيرة الثقافة اهتماما بالمسرح وعودة أنواره وبريقه سواء المسرح القومي او غيره من مسارح الدولة ليكون بداية لنهضة ثقافية حقيقية تسود وترقي بالعقل والوجدان ".



