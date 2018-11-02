بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل لقاء الترجي

02 نوفمبر 2018 - 01:14 م

زف اللواء خالد عليوة، رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية، بشرى سارة لجماهير النادي الأهلى المتواجدة لمؤازرة فريقها أمام الترجي التونسي فى نهائي دورى أبطال إفريقيا.

وأضاف "عليوة"، فى تصريحات له عن تخصيص 95 أتوبيس لنقل الجماهير من وإلى إستاد الجيش ببرج العرب، أنه سيتم زيادة عدد الأتوبيسات إذا تطلب الأمر، وتتمركز بميدان محطة مصر على أن تتحرك فى الواحدة ظهرًا لنقل الجماهير القادمة بالسكة الحديد إلى الإستاد.

ويستضيف الأهلي فريق الترجي التونسي مساء اليوم، بملعب برج العرب بالإسكندرية، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، ومن المقرر حضور نحو 60 ألف مشجع.



