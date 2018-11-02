قافلة طبية للكشف على المساجين بمركز شرطة السنبلاوين

أحمد الشربينى
أجرت قافلة طبية الكشف على المساجين والنزلاء بالمركز وصرف العلاج اللازم لهم، بمركز شرطة السنبلاوين في محافظة الدقهلية.
نظمت القافلة وحدة حقوق الإنسان بالمديرية، بالتنسيق مع وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الدكتور سعد مكي، والإدارة الصحية بالسنبلاوين والعميد عصام رضوان مأمور مركز شرطة السنبلاوين والمقدم أحمد النجار رئيس المباحث.
وتشمل القافلة الطبية جميع التخصصات، وثلاث عيادات متنقلة شملت جميع التخصصات "باطنة - صدر - جلدية - جراحة - أسنان".
كما تم عمل تحاليل وإشعات طبية لتوفير رعاية صحية فعلية للنزلاء بسجن مركز شرطة السنبلاوين.
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