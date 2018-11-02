القبض على المتهم بتمزيق جسد زوجته في الشرقية

02 نوفمبر 2018 - 12:58 م

تمكنت الأجهزة الأمنية فى الزقازيق من القبض على قاتل زوجته بـ5 طعنات، وتمزيق جسدها بسبب خلافات زوجية فى الشرقية.

وردت معلومات للواء عبد الله خليفة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، من الأهالى بوقوع حادث قتل بناحية شارع فاروق، دائرة قسم أول الزقازيق.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينة الجثة، وتبين قيام " أيمن م" بقتل زوجته" أميرة" 30 سنة ربة منزل، بسبب خلافات زوجية بينهما، ولاذا المتهم بالفرار واليوم تم ضبطه، وإخطار النيابة العامة.