» "أوزو" و"درس" على أعتاب منتخب الشباب

02 نوفمبر 2018 - 12:47 م

أكد أحد كشافي منتخب مصر للشباب بعد لقائي سمنود والسنطة اللذين انتهيا بفوز الأول 4-3 علي ملعب سمنود، أن اللاعب محمود أيمن الظهير الأيسر لنادى السنطة الشهير باسم "أوزو"، واللاعب محمد الدفندر، لاعب نادى سمنود، الشهير باسم "درس" على أعتاب الانضمام لمعسكر منتخب مصر للشباب المنطلق حالياً، تحت قيادة كابتن ربيع ياسين، المدير الفنى الحالى لمنتخب مصر للشباب ولاعب النادى الأهلى السابق.

وفى حالة اتخاذ القرار من الجهاز ومشاهدة بعض من المباريات القادمة للاعبين سوف نرسل "فاكس" رسميًا من قبل الاتحاد لضم فورى للاعبين لمعسكر المنتخب الجارى، كما حدث من قبل مع لاعب نادى سمنود مواليد 2002 سابقاً اللاعب "مصطفى سليمان" ونتمنى كل التوفيق لجميع اللاعبين.

وكان ربيع ياسين المدير الفنى للمنتخب أكد من قبل أن المنتخب يحتاج التدعيم فى مركزى الظهير الأيسر و وسط الملعب المدافع.



