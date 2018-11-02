الصالون السياسي لحزب التحالف يناقش إنشاء جبهة عربية موحدة ضد التطبيع

02 نوفمبر 2018 - 12:43 م

ينظم النادى السياسى لحزب التحالف الشعبى الاشتراكي، حلقة نقاشية عن "التطبيع الخليجى الإسرائيلي"، من ضمن حلقات مخطط تصفية القضية الفلسطينية، ودور المقاومة الشعبية العربية للتطبيع فى إفشال هذا المخطط" وذلك فى السادسة من مساء السبت 3 نوفمبر ,بالمقر المركزي للحزب فى 30 ش النيل الأبيض من ميدان لبنان.

يبدأ اللقاء بكلمة افتتاحية للزميل مدحت الزاهد (رئيس الحزب) ثم يفتح باب النقاش للزملاء الحاضرين من كافة القوى السياسية "والدعوة عامة".

ومن المتوقع أن يعقب هذا اللقاء اجتماعا لممثلي القوى السياسية لبحث إطلاق دعوة لإنشاء جبهة عربية موحدة لمناهضة التطبيع.



