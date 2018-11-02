الرئيس يستقبل منتدى شباب العالم بصلاة الجمعة

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تعليق قرينة الرئيس على منتدى شباب العالم

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، صلاة الجمعة بمسجد الصحابة في مدينة شرم الشيخ، خلال تواجده لحضور منتدى شباب العالم المقرر انطلاق فعالياته بدءًا من الغد، السبت.

وألقى خطبة الجمعة، بمسجد الصحابة الشيخ إبراهيم الصانع، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، الذي استهل خطبته بالحديث عن أهمية المنتدى الذى يقام على أرض السلام، وعن الشباب الذى يعد قوة كبيرة فى المجتمعات.

وتشهد مدينة شرم الشيخ، تعزيزات أمنية على نطاق واسع، تزامناً مع إنطلاق منتدى شباب العالم، بمدينة "السلام" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكبار رجال الدولة ووفود من ربوع العالم.



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