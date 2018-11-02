تكريم "منة فاروق" و"حسن راتب" في مهرجان المرأة العربية

02 نوفمبر 2018 - 12:40 م

قالت آمال إبراهيم، رئيس مهرجان المرأة العربية للإبداع والتميز، إن الفنانة حنان مطاوع والفنانة نرمين ماهر والفنانة الكويتية سكينة الكوت ستشاركن في فعاليات لجنة تحكيم مهرجان المرأة العربية للإبداع هذا العام خلال دورته الثالثة، لافتة إلى أن المهرجان يحمل رؤية جديدة للإعلام ودوره في المستقبل، وإيجاد حلول لمشكلات المجتمع عن طريق الإعلام الإيجابي، ومراعاة تنشيط السياحة المصرية وعودتها لسابق عهدها التي كانت عليه سابقًا.

وأكدت "إبراهيم" أنه سيتم تكريم عدد من رموز الفن والثقافة والإعلام وعلي رأسهم الإعلامية منة فاروق، وحسن راتب، مالك قناة المحور، والدكتور محمد عتمان، رئيس مجلس إدارة المعهد القومي للجودة، لما قدموه من دور إيجابي في توعية الشباب وحثهم على خدمة مجتمعهم.

وأضافت رئيس مهرجان المرأة، أنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون بين مهرجان المرأة العربية للإبداع ومنظمة الرابطة الفكرية للإبداع الفكري والثقافي بفرنسا.

وأشارت إلي أنه سيتضمن الاحتفال بيوم التسامح العالمي، وقفة عند سفح الأهرامات بدعم من الناقور العالمي للاستثمار، ومؤسسة ماعت للسلام والتنمية، بمشاركة أكثر من 15 دولة عربية، مؤكدةً ان المهرجان يضم العديد من الشخصيات السياسية والثقافية والرياضية وأعضاء مجلس النواب.



