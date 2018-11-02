سيدة الأعمال المغربية "منار جازولي" ترد على بلاغ وصفها بـ"الراقصة"

02 نوفمبر 2018 - 12:34 م

تقدم المحامي المصري بيومي مصطفى بيومي، وكيلاً عن سيدة الأعمال المغربية منار جازولي، ببلاغ للنائب العام ضد المحامي سيد أبو عبلة لقيام الأخير بالتقدم ببلاغ سابق ضد جازولي يصفها فيها بأنها راقصة وقامت بسب وشتم الصحافة والصحفيين.

وقال "بيومي"، في بلاغه الذي حمل رقم 12071 عرائض النائب العام بتاريخ 22 أكتوبر 2018، إن بلاغ أبو عيلة لا أساس له ولا يمت للواقع بأي صلة، ولذلك رأت النيابة العامة حفظه دون أن يقع حتى استدعاء للسيدة منار جازولي للسؤال.

وأضاف أنه من المعروف عن المحامي سيد أبو عبلة أنه دائمًا يشن هجومًا ساخرًا ضد رجال الدين ولا يحترم المشاعر الدينية ويشوه أي صورة جميلة، وهذا ما جعله يشير في بلاغه الذي حفظته النيابة لعدم جدواه إلى أغنية دينية بلفظ (كلب ديني) من باب السخرية والاستهزاء بحسب البلاغ .

وطالب محامي منار جازولي في بلاغه برد الاعتبار لموكلته على أساس أن ما تم نشره قد أساء إليها ماديًا ومعنويًا وأثر عليها نفسيًا واجتماعيًا وعائليًا، مؤكدًا ثقته في القضاء المصري وعدالته.



