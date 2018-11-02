ماضي : هذا ما فعله "قنديل" عقب إطلاق سراحي

02 نوفمبر 2018 - 12:33 م

كشف المهندس أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، عن جوانب من علاقته مع الكاتب الراحل حمدي قنديل، والذي وافته المنية في ساعة متأخرة من أمس الأول.

وقال "ماضي"، على صفحته الرسمية علي "فيس بوك"، "رحم الله الإعلامى الكبير حمدى قنديل.. لقد تعاملت معه مدة ليست بالقصيرة، تابعته كإعلامى مميز فى برنامجه (رئيس التحرير)، واستضافني فيه وكذلك برنامجه (قلم رصاص)، كما تابعته ناشطًا فى مقاومة التطبيع ومكافحة الصهيونية، وشارك معنا فى كثير من أنشطة حركة كفاية، وكذلك أيام النضال في عصر مبارك مع عدد من الشخصيات العامة.

وأضاف "كما شرفت مع عدد من هذه الشخصيات بحضور جلسة محاكمته قبيل ثورة 25 يناير العظيمة بأيام فى محكمة جنايات الجيزة بتهمة سب وزير الخارجية وقتها "أحمد أبوالغيط "، حيث حفظت هذه القضية بعد الثورة".

وتابع: "ظل التواصل بيننا حتى عام 2013 ، وبعد خروجى من السجن عام 2015 اتصل بى ليهنأنى ، وتكررت تلك الاتصالات إلى عهد قريب".

واختتم حديثه عنه: "اتفقنا كثيرًا واختلفنا أحياناً، لكنه كان شخصية وطنية مميزة، وإعلامياً يعتبر علامة من علامات الإعلام المصرى والعربى الأصيل والنزيه فى العصر الحديث.. رحمه الله رحمة واسعة".