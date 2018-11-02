  • الجمعة 02 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:46 م
بحث متقدم
كلوب وصلاح

"كلوب" يعلن موقف صلاح من مواجهة "أرسنال النني"

ماضي : هذا ما فعله "قنديل" عقب إطلاق سراحي

ماضي: هذا ما فعله "قنديل" عقب إطلاق سراحي

حسن نافعة: لهذه الأسباب لم أنزعج من ترشح أحمد عز للبرلمان

نافعة: مسلك خطير تسير به قضية خاشقجي

أبوتريكة

رسالة "أبوتريكة" للاعبي الأهلي قبل موقعة الترجي

رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو

نتنياهو :قرار نقل سفارة البرازيل للقدس تاريخى

تصريح مبارك عن الجزيرة يشعل تويتر

تصريح مبارك عن "الجزيرة" يشعل "تويتر"

ارشيف

الموعد والقنوات الناقلة لموقعة الأهلى والترجي التونسي

حياة الدرديري

عكاشة: "جملة لو قلتها لـ"حياة" هتفضحني"

محمد صلاح

شاهد.. ليفربول يحيي ذكريات "صلاح" بمقطع فيديو

محمد البرادعى

البرادعي يكشف سبب انحراف ثورة يناير

ماضي: هذا ما فعله "قنديل" عقب إطلاق سراحي

الحياة السياسية

ماضي : هذا ما فعله "قنديل" عقب إطلاق سراحي
ماضي : هذا ما فعله "قنديل" عقب إطلاق سراحي

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

"الخياط": "البنك الدولي بيتمسح فينا"

#

في أول يوم دراسة.. تجمهر أولياء أمور مدرسة ببنها

#

حلق شعر رأس المتحرش

#

يهودى يطلب من "قنديل" قبول هذا الأمر

أبو العلا ماضي

حمدي قنديل

شخصية وطنية

كشف المهندس أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، عن جوانب من علاقته مع الكاتب الراحل حمدي قنديل، والذي وافته المنية في ساعة متأخرة من أمس الأول.

وقال "ماضي"، على صفحته الرسمية علي "فيس بوك"، "رحم الله الإعلامى الكبير حمدى قنديل.. لقد تعاملت معه مدة ليست بالقصيرة، تابعته كإعلامى مميز فى برنامجه (رئيس التحرير)، واستضافني فيه وكذلك برنامجه (قلم رصاص)، كما تابعته ناشطًا فى مقاومة التطبيع ومكافحة الصهيونية، وشارك معنا فى كثير من أنشطة حركة كفاية، وكذلك أيام النضال في عصر مبارك مع عدد من الشخصيات العامة.

وأضاف "كما شرفت مع عدد من هذه الشخصيات بحضور جلسة محاكمته قبيل ثورة 25 يناير العظيمة بأيام فى محكمة جنايات الجيزة بتهمة سب وزير الخارجية وقتها "أحمد أبوالغيط "، حيث حفظت هذه القضية بعد الثورة".

وتابع: "ظل التواصل بيننا حتى عام 2013 ، وبعد خروجى من السجن عام 2015 اتصل بى ليهنأنى ، وتكررت تلك الاتصالات إلى عهد قريب".

واختتم حديثه عنه: "اتفقنا كثيرًا واختلفنا أحياناً، لكنه كان شخصية وطنية مميزة، وإعلامياً يعتبر علامة من علامات الإعلام المصرى والعربى الأصيل والنزيه فى العصر الحديث.. رحمه الله رحمة واسعة".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المدارس.. عليها حارس!

محمود سلطان

ضرورة إعادة عجلة القيادة لمصر

فراج إسماعيل

أراك عصيَّ.. «الفهم»!

حسام فتحي

صاعقة خاشجقى ..وفضح الأوهام القديمة

د. هشام الحمامي

الإلحاد في مصر.. والعالم!

د. حسام عقل

وأخيرا .. هل تنتصر الدماء؟

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» "السكك الحديدية" تعلن عن إعادة تشغيل 11 قطارًا
» "أوزو" و"درس" على أعتاب منتخب الشباب
» غدًا.. محاكمة بديع وآخرين في أحداث مسجد الاستقامة
» ضبط 8 طن لحوما فاسدة فى شبرا
» قرار جديد ضد قاتل والدته في سوهاج
» «أبو ريدة» يساند لاعبي الأهلي في نهائي أفريقيا
» أكل الوالد والوالدة المتوفيين صلاح لأعمالهما
» اهتمام إعلامي دولي بمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ
» استمرار غياب "الونش" عن تشكيل الزمالك
» العثور على جثة مجهولة الهوية في بورسعيد
» "البحوث الزراعية": طرق الري بمصر خاطئة

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • عصر

    02:48 م

  • فجر

    04:51

  • شروق

    06:16

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:48

  • مغرب

    17:10

  • عشاء

    18:40

من الى
قمامة
جابر عصفور
العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن
دواجن حية
فيسبوك