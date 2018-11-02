» "السكك الحديدية" تعلن عن إعادة تشغيل 11 قطارًا

02 نوفمبر 2018 - 12:32 م

أعلن المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، عن إعادة تشغيل 11 قطارًا وتعديل مواعيد بعض القطارات على بعض خطوط الفروع والضواحى بالوجه البحرى اعتبارًا من صباح الغد، السبت، الموافق 3 نوفمبر 2018 لتتناسب مع مواعيد الطلبة والموظفين والقضاء على الزحام بتلك الخطوط كثيفة الحركة.

وأوضح "رسلان"، فى بيان له، أن هذه القطارات تضمنت أربعة قطارات مميزة فى الاتجاهين بين القاهرة ايتاى البارود والعكس أرقام 665 و674 و681 و692 وعدد قطارين مطور بين القاهرة منوف والعكس أرقام 512 و529 وعدد خمسة قطارات من المنصورة والصالحية للزقازيق والقاهرة والعكس أرقام 330 و177 و178 و1418 و393، وترتب على ذلك تعديل فى مواعيد قطار 690 من إيتاى البارود ليصبح 17.55 وقطار 535 من القاهرة ليصبح 5.20 من محطة القيام.

وأكد رئيس الهيئة، أنه تم دراسة بعض الخطوط كثيفة الحركة خلال فترات الذروة والعمل على توفير حلول مناسبة لحين الانتهاء من خطط التطوير التى تقوم بها الهيئة وأن الهيئة تعمل جاهدة خلال تلك الفترة للعمل على تحسين الخدمة وتوفير الراحة لجمهور المسافرين من الركاب مع التأكيد على إجراءات السلامة فى مسير القطارات.



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