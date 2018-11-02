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المحافظين لـ«وزير المالية»: البطاقة الضريبية الجديدة لا تعمل

آخر الأخبار

المحافظين
رشدي العجوز نائب رئيس حزب المحافظين للشؤون الاقتصادية

أمينة عبد العال

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البطافة المميكنة

وجه رشدي العجوز، نائب رئيس حزب المحافظين لشئون الاقتصادية، سؤالًا لوزير المالية الدكتور محمد معيط، عن أزمة البطاقة الضريبية المميكنة، قائلًا «إن المنظومة رغم حداثتها ومطالبة الجميع بتطبيقها إلا أنها لم تعمل بالكامل حتى الآن»، موضحا أنه رغم استخراج البطاقة الضريبية وبدء استخدامها إلا أنها لم تتضمن كافة البيانات.

وأوضح العجوز، أنه بالتقدم للتعامل من خلال البطاقة الضريبية يتم مطالبة وثيقة البيانات التي من المفترض بمجرد تسيلم البطاقة الضريبية يتم التعرف على كافة البيانات، فبالتالي أصبح استخدام البطاقة الضريبية المميكنة  لم تؤتى ثمار الاثر المطلوب.

وأشار العجوز، إلي أنه كان يجب أن يتم تشغيل المنظومة الضريبية بالكامل قبل استخدام البطاقة الضريبية المميكنة، مضيفا أن الحزب يقترح على وزير المالية وقف التعامل بالبطاقة الضريبية المميكنة في الوقت الحالي وإعطاء مهلة محددة لتوفير الاجهزة التي تستطيع قراءة البيانات من خلال البطاقة الضريبية الجديدة وذلك خلال فترة وجيزة ثم يتم استئناف العمل بالبطاقة من جديد.



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